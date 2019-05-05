Во время подготовки празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне над Красной площадью пролетели 74 самолета и вертолета Воздушно-космических сил.

Более 70 самолетов и вертолетов приняли участие в первой репетиции воздушной части парада на Красной площади, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.Во время подготовки празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне над Красной площадью пролетели 74 самолета и вертолета Воздушно-космических сил. Это различные модификации вертолетов Ми и Ка, а также самолеты Су, МиГ, Ил и Ту. Полеты выполнены на высоте от 150 до 450 метров. Открыл воздушную часть репетиции парада самый большой в мире вертолет Ми-26. Завершали парад три авиационные группы: "тактическое крыло", "кубинский бриллиант" и штурмовики Су-25.Для проведения тренировки воздушной части парада задействован десяток аэродромов центрального региона России: в Московской, Рязанской, Тверской и других областях.Первые репетиции Парада Победы прошли в Москве в конце апреля. По Красной площади прошли колонны военнослужащих и техника. В Санкт-Петербурге маршрут воздушной части парада решено проложить над всеми районами города.