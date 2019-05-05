В Санкт-Петербурге празднуют победу Зенита в чемпионате России. В честь этого в городе зажгли факелы на Ростральных колоннах. Питерский клуб обеспечил себе первое место досрочно - за три тура до завершения футбольного первенства.

В Санкт-Петербурге празднуют победу "Зенита" в чемпионате России. В честь этого в городе зажгли факелы на Ростральных колоннах. Питерский клуб обеспечил себе первое место досрочно — за три тура до завершения футбольного первенства.В этом мало кто сомневался по ходу сезона. Даже когда к зимнему перерыву "Зенит" свое преимущество подрастерял, команда Сергея Семака и сам тренер оставались спокойными. То, что произошло 4 мая, очень логично. "Зенит" стал чемпионом досрочно. За три тура до конца чемпионата петербуржцы даже математически больше недосягаемы для преследователей.В этом — ирония спортивной судьбы, но такое случается. По факту "Зенит" стал чемпионом заочно по пути из Грозного в Санкт-Петербург. Свой матч 27 тура "Зенит" сыграл вничью со счетом 1:1 в Грозном против "Ахмата".Недосягаемым для соперников "Зенит" сделал тульский "Арсенал" — 2:0 — против "Локомотива", и команда Юрия Семина потеряла даже теоретические шансы защитить титул и догнать "Зенит"."Зенит" чемпион. В пятый раз в российской истории и впервые с 2015 года. Чемпионом "Зенит" сделал Сергей Семак. Богданыч — именно так его называют и журналисты, и болельщики, и сами футболисты. Сергей Семак стал первым в российской истории, кто выиграл чемпионат страны и в качестве игрока, и вот в качестве тренера. Назначение Семака — большая удача. Тот самый случай, когда селекция решает — не только в плане выбора игроков, как важно угадать с тренером. Российский специалист возглавил петербуржцев только летом 2018 года, а до этого зарекомендовал себя в качестве главного тренера в футбольном клубе "Уфа".Огромное преимущество "Зенита" над всеми преследователями по ходу сезона — это результат совместной работы в "Зените": тренерской, селекционной, работы руководства и, конечно, самих футболистов. За три тура до конца чемпионата "Зенит" опережает "Локомотив" на 9 очков. Стать чемпионом уже в первые майские праздники стоит дорогого.Свой первый матч уже в ранге чемпионов страны "Зенит" проведет 12 мая. На стадионе "Санкт-Петербург" чемпионы сыграют против ЦСКА. Именно на этой игре "Зениту" вручат кубок за победу в чемпионате. Праздновать в Санкт-Петербурге будут как минимум ближайшую неделю — как раз пока будут ждать матча против ЦСКА. В субботу вечером на улицах Санкт-Петербурга это уже началось. В честь чемпионства "Зенита" зажгли Ростральные колонны.Главная интрига чемпионата разрешилась. Впереди теперь борьба за распределение мест в зоне еврокубков и борьба за выживание.