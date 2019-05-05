Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что уникальность Крыма — в его многонациональности, а также уважении традиций всех народов. И именно это не нравится врагам полуострова.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что уникальность Крыма — в его многонациональности, а также уважении традиций всех народов. И именно это не нравится "врагам полуострова". Заявление было сделано после церемонии открытия крымско-татарского праздника земледелия Хыдырлез, который проходит сегодня в Бахчисарае.В Крыму берегут культуру и традиции каждого народа, приводит слова Поклонской РИА Новости. Поклонская отметила, что в Крыму все национальности и народности живут и будут жить в мире, любви и взаимоуважении. Она предложила врагам Крыма "немного позлиться", а Крым будет дальше "развиваться и процветать".