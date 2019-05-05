Про переправу через Керченский пролив вновь распространяются странные сообщения. В Сети появляются снимки, на которой Крымский мост выглядит опустевшим.

Про переправу через Керченский пролив вновь распространяются странные сообщения. В Сети появляются снимки, на которой Крымский мост выглядит опустевшим.Блогеры опубликовали новый снимок трассы и тут же сделали далеко идущие выводы. Так, на странице пользователя Twitter RoksolanaToday&Крым появилась фотография Крымского моста, на котором практически отсутствуют автомобили.Это дало повод украинцам в очередной раз громогласно объявить о "ненужности" переправы. По мнению издания Replyua.net, Крымский мост стал "поводом для насмешек".Очередной информационный вброс украинцев о переправе вызвал бурю негодования у россиян. Пользователь Twitter Константин Симонов предположил, что в Незалежной, видимо, считают, что на должны быть пробки, как в Москве в час пик."Вы лучше о своих мостах думайте. Даже в Киеве – и то все рушится. Полная разруха, и с мостами, и в головах", – гневается комментатор.Озаботиться проблемами собственной страны украинцев призвал и пользователь с ником Mike Mount Mikhail. "Болезные, вы хоть один свой мост отремонтируйте, а потом о Крымском переживайте", – посоветовал он.А у пользователя Maksim G. Pak сложилось впечатление, что украинцы только и думают, что о России. "Неужели своих проблем нет? Вот недавно был в Киеве, в Днепропетровске – такой нищеты, "серых" и понурых людей я давно не видел", – признался комментатор.А пока украинцы бесятся, Крымский мост ставит новые рекорды. На днях стало известно, что с момента открытия по переправе проехали 4,8 миллиона автомобилей. Скорее всего, к годовщине открытия, к 15 мая, эта цифра дойдет до пяти миллионов.К концу года состоится открытие железной дороги. соединит полуостров с крупнейшими городами "материковой" России – Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом, Казанью и другими.