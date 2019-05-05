Во время утренней пробежки Джордж Буш перебегает через небольшой мостик. Спотыкается, перелетает через перила и падает в ручей.
Пока охранники успели спуститься, Буша уже вытащили из воды трое ребятишек, которые ловили рыбу внизу. Буш растроганный таким спасением сказал ребятам, что выполит их любое желание.
1-й -Хочу в Диснейленд.
Б. - Нет проблем. Я отвезу тебя туда на своем президентском самолете.
2-й -Хочу кроссовки, как у Майкла Джордана на пневмоподушечках.
Б. - Считай, что они уже у тебя и даже с автографом Майкла.
3-й -А мне инвалидную коляску с моторчиком, встроенным телевизором и
наушниками.
Б. (удивленно)Но ты, вроде не похож на инвалида?
3-й -Но я им стану, когда мой папа узнает, что я спас вас, когда вы тонули.
еще анекдот!