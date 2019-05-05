05.05.2019

2019-05-05 15:25:33

Посетителя караоке-бара ограбили и жестоко избили в Москве

Посетителя столичного караоке-бара избили и ограбили. Сообщается, что мужчина оказывал знаки внимания женщине, которая в заведение пришла не одна.



Спутник приревновал и устроил перепалку с соперником. В ходе конфликта дебошир снял с оппонента пиджак и, угрожая ножом, заставил его снять часы, смарт-кольцо и цепочку. Позже потерпевшего заставили перевести женщине на карту 17 тысяч рублей. Позже мужчине удалось убежать от злоумышленников и обратиться в полицию, передает РЕН ТВ.