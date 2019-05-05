Даже накануне майских праздников звезды не дают нам отдохнуть без новых скандалов и разоблачений. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 мая 2019 года.

Даже накануне майских праздников звезды не дают нам отдохнуть без новых скандалов и разоблачений. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 мая 2019 года.Победительница шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы. Десятилетняя дочь Алсу рассказала о своих планах после финала песенного конкурса.Скандал с победой Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, в шоу "Голос.Дети-6" сбавил обороты. Юная певица решила высказаться о своих ощущениях и планах после волны негодования.Вокалистка группы A'Studio отличается неординарным вкусом в одежде. Ведущий стилист студии Damjur Александра Николаева прокомментировала один из последних нарядов Кети Топурии.В конце апреля музыкальный коллектив выступил на дебютном гала-концерте "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в Adrenaline Stadium. Кети Топурия появилась перед поклонниками в необычном наряде. Она примерила топ с открытыми плечами и короткую юбку. Наряд был в выполнен из ремней различных цветов: красного, синего, голубого, бежевого и розового.Примадонна поделилась увиденным на встрече с ребятами. Подробности сна певицы рассказал финалист шоу "Голос. Дети" Ержан Максим.Мальчик, занявший второе место по результатам зрительского голосования на телепроекте, рассказал, что Алла Пугачева предсказала судьбу каждого, с кем встретилась после финала шоу "Голос. Дети" Первого канала. Артистка сообщила, что ребят ждет успешная карьера.Известная певица обрадовала своим появлением гостей первомайского концерта в Ереване (Армения). Снимки с мероприятия появились в Instagram.Певица выбрала для выступления стильный наряд, расшитый разноцветными стразами. Облегающее платье с глубоким декольте продемонстрировало успехи Ларисы Долиной в похудении.Международный музыкальный фестиваль "Жара" проходит с 2016 года, однако впервые местом его проведения стали Арабские Эмираты.В Дубай приехали звезды первой величины. Но особое внимание было приковано к известно светской диве Москвы певице Алене Кравец.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 мая 2019 года, читайте в и специальных .