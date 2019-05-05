Экс-солистка группы Serebro поделилась печальным опытом после детокс-программы. Елена Темникова подробно описала результаты на своей странице в Instagram.

Экс-солистка группы Serebro поделилась печальным опытом после детокс-программы.Елена Темникова подробно описала результаты на своей странице в Instagram.Певица дала полный отчето прохождении детокс-программы для похудения. В течение пяти дней ЕленаТемникова пила соки, которые обещали избавить от лишних килограммов и улучшитьсостояние здоровья."В талии ушло пару см, два кг лишней воды тоже.Есть не хотелось с 3 дня. Чувствую себя прекрасно. Сплю как ребенок" (здесь идалее орфография и пунктуации авторов сохранены – Прим. ред.). Однаконесмотря на то, что вес и сантиметры вталии ушли, к результатам добавились неожиданный проблемы со здоровьем."Если в этих сложнокомпонентных соках ударные дозывитаминов и микроэлементов, почему у меня простуда. Может таким образоморганизм очищается?", – написала певица под фотографией. "Еще.Вчера сыпь была на лбу. Сегодня все прошло. Вот такой интересный детокс", -добавила Елена Темникова, заявив, что рекомендовать такой тип похудения она небудет.Под постом певицы развилась дискуссия о пользе соковых диет. Вчастности, отреагировала на публикацию Елены Темниковой актриса МарияКожевникова. Она высказала предположение, что виной всему низкая температурасоков, которая снижает иммунитет и вызывает сонливость.Напомним, в начале весны стала героиней шоуРегины Тодоренко "Пятница с Региной". Тогда она рассказала о проблемах создоровьем. В какой-то момент кожа лица резко ухудшилась, послепоходов к косметологам и врачам выяснилось, что у артистки серьезные проблемы сщитовидной железой. Лишь после курса лечения певица почувствовала себя лучше.