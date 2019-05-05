Экс-солистка группы Serebro поделилась печальным опытом после детокс-программы.
Елена Темникова подробно описала результаты на своей странице в Instagram.
Экс-солистка группы Serebro поделилась печальным опытом после детокс-программы.
Елена Темникова подробно описала результаты на своей странице в Instagram.
Певица дала полный отчет
о прохождении детокс-программы для похудения. В течение пяти дней Елена
Темникова пила соки, которые обещали избавить от лишних килограммов и улучшить
состояние здоровья.
"В талии ушло пару см, два кг лишней воды тоже.
Есть не хотелось с 3 дня. Чувствую себя прекрасно. Сплю как ребенок" (здесь и
далее орфография и пунктуации авторов сохранены – Прим. ред.). Однако
несмотря на то, что вес и сантиметры в
талии ушли, к результатам добавились неожиданный проблемы со здоровьем.
"Если в этих сложнокомпонентных соках ударные дозы
витаминов и микроэлементов, почему у меня простуда. Может таким образом
организм очищается?", – написала певица под фотографией. "Еще.
Вчера сыпь была на лбу. Сегодня все прошло. Вот такой интересный детокс", -
добавила Елена Темникова, заявив, что рекомендовать такой тип похудения она не
будет.
Под постом певицы развилась дискуссия о пользе соковых диет. В
частности, отреагировала на публикацию Елены Темниковой актриса Мария
Кожевникова. Она высказала предположение, что виной всему низкая температура
соков, которая снижает иммунитет и вызывает сонливость.
Напомним, в начале весны стала героиней шоу
Регины Тодоренко "Пятница с Региной". Тогда она рассказала о проблемах со
здоровьем. В какой-то момент кожа лица резко ухудшилась, после
походов к косметологам и врачам выяснилось, что у артистки серьезные проблемы с
щитовидной железой. Лишь после курса лечения певица почувствовала себя лучше.