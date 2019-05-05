Примадонна поделилась увиденным на встрече с ребятами. Подробности сна певицы рассказал финалист шоу Голос. Дети Ержан Максим.

Примадонна поделилась увиденным на встрече с ребятами. Подробности сна певицырассказал финалист шоу "Голос. Дети" Ержан Максим.Мальчик, занявший второе место по результатам зрительскогоголосования на телепроекте, рассказал, что Алла Пугачева предсказала судьбукаждого, с кем встретилась после финала шоу "Голос. Дети" Первого канала.Артистка сообщила, что ребят ждет успешная карьера."Во сне она видела, что у Роберта Багратяна будет своя известнаягруппа, я стал мировой звездой, Нино Чеснер стала актрисой, а Настя Ивановапевицей", – рассказал 11-летний Ержан Максим винтервью каналу "TalkLike". Высказалась об участии ребенка в шоу "Голос. Дети" иего мама, Гульмира Алибек.Женщина сильно переживала за здоровье сына, когда видела егоуставшим после изнурительных ежедневных репетиций. Она призналась, что оченьверила в победу Максима, но всегда говорила, что главное – понравиться зрителюи спеть на высшем уровне.Несмотря на громкийскандал после победы на телепроекте дочери Алсу Микеллы Абрамовой, Ержан Максимо девочке отзывается доброжелательно. Во время съемок они подружились. Пословам мальчика, он успел подружиться и с остальными ребятами, которыепринимали участие вНапомним, Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками на прошлой неделе вресторане на Рублевке. Примадонна пообщалась с Ержаном Максимом, РобертомБагратяном, Нино Чеснер и Настей Ивановой. Певица подарила детям именные золотые кулоны, вручиласвой автограф и каждому дала совет.