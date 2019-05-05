Примадонна поделилась увиденным на встрече с ребятами. Подробности сна певицы
рассказал финалист шоу Голос. Дети Ержан Максим.
Примадонна поделилась увиденным на встрече с ребятами. Подробности сна певицы
рассказал финалист шоу "Голос. Дети" Ержан Максим.
Мальчик, занявший второе место по результатам зрительского
голосования на телепроекте, рассказал, что Алла Пугачева предсказала судьбу
каждого, с кем встретилась после финала шоу "Голос. Дети" Первого канала.
Артистка сообщила, что ребят ждет успешная карьера.
"Во сне она видела, что у Роберта Багратяна будет своя известная
группа, я стал мировой звездой, Нино Чеснер стала актрисой, а Настя Иванова
певицей", – рассказал 11-летний Ержан Максим в
интервью каналу "TalkLike". Высказалась об участии ребенка в шоу "Голос. Дети" и
его мама, Гульмира Алибек.
Женщина сильно переживала за здоровье сына, когда видела его
уставшим после изнурительных ежедневных репетиций. Она призналась, что очень
верила в победу Максима, но всегда говорила, что главное – понравиться зрителю
и спеть на высшем уровне.
Несмотря на громкий
скандал после победы на телепроекте дочери Алсу Микеллы Абрамовой, Ержан Максим
о девочке отзывается доброжелательно. Во время съемок они подружились. По
словам мальчика, он успел подружиться и с остальными ребятами, которые
принимали участие в
Напомним, Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками на прошлой неделе в
ресторане на Рублевке. Примадонна пообщалась с Ержаном Максимом, Робертом
Багратяном, Нино Чеснер и Настей Ивановой. Певица подарила детям именные золотые кулоны, вручила
свой автограф и каждому дала совет.