Работников Роскосмоса, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечат квартирами. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Работников "Роскосмоса", нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечат квартирами. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.Перечень поручений составлен по итогам визита главы государства на АО "НПО Энергомаш" в апреле этого года. Порядок и условия обеспечения жильем работников НПО предусмотрены законом "О содействии развитию жилищного строительства" — "Роскосмос" совместно с АО "ДОМ.РФ" организуют жилищно-строительные кооперативы. Ближайший доклад о реализации этого поручения президент планирует заслушать 15 октября 2019 года. Отчеты о выполнении поручения будут предоставляться ежегодно, отмечается в документе.Помимо содействия в получении жилья, молодым ученым НПО будет оказана финансовая поддержка в космических разработках и научных исследованиях.