Президенту России Владимиру Путину доложили о крупном пожаре, который произошел в Шереметьево вечером 5 мая. Глава государства поручил расследовать тщательно расследовать катастрофу на борту лайнера Аэрофлота Sukhoi Superjet

Президенту России Владимиру Путину доложили о крупном пожаре, который произошел в Шереметьево вечером 5 мая. Глава государства поручил расследовать тщательно расследовать катастрофу на борту лайнера "Аэрофлота" Sukhoi SuperjetО реакции Владимира Путина на жуткий пожар в московском аэропорту рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что высшее руководство страны было сразу же проинформировано о случившемся.Путин выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате случившегося. Глава государства поручил провести тщательное расследование трагедии, передает Russia Today.По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, в том числе двое детей. Пострадали 18 человек – большинство из них отравились угарным газом и получили ожоги разной степени тяжести, сообщает Telegram-канал Mash.Материал дополняется