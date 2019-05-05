Президенту России Владимиру Путину доложили о крупном пожаре, который произошел в Шереметьево вечером 5 мая. Глава государства поручил тщательно расследовать катастрофу на борту лайнера Аэрофлота Sukhoi Superjet.

Президенту России Владимиру Путину доложили о крупном пожаре, который произошел в Шереметьево вечером 5 мая. Глава государства поручил тщательно расследовать катастрофу на борту лайнера "Аэрофлота" Sukhoi Superjet.О реакции Владимира Путина на жуткий пожар в московском аэропорту рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что высшее руководство страны было сразу же проинформировано о случившемся.Путин выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате трагедии. Глава государства поручил провести тщательное расследование произошедшего, передает Russia Today.По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, в том числе двое детей. Среди жертв катастрофы оказался и один из бортпроводников: он до последнего помогал эвакуировать пассажиров.Пострадали 18 человек. Большинство из них отравились угарным газом и получили ожоги разной степени тяжести, сообщает Telegram-канал Mash.Напомним, что самолет Sukhoi Superjet компании "Аэрофлот" выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как стало известно о неполадках на борту. Лайнер загорелся сразу после приземления.В компании "Гражданские самолеты Сухого" отметили, что самолет . Для расследования происшествия в Шереметьево была сформирована специальная комиссия."Самолет с заводским номером 95135 произведен в августе 2017 года. Техническое обслуживание прошел в начале апреля 2019 года", – добавили в компании.Аэропорт "Шереметьево" работает в ограниченном режиме после пожара. На момент публикации материала в эксплуатации находится только одно взлетно-посадочная полоса. Многие рейсы были задержаны или переведены на другие воздушные гавани.