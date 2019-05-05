Зенит благодаря поражению Локомотива от Арсенала (0:2) стал победителем российской премьер-лиги. Футболисты петербуржской команды узнали о досрочном чемпионстве, когда находились в самолете.

"Зенит" благодаря поражению "Локомотива" от "Арсенала" (0:2) стал победителем российской премьер-лиги. Футболисты петербуржской команды узнали о досрочном чемпионстве, когда находились в самолете."Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.Чемпионы в городе!#ВКаждомИзНас pic.twitter.com/BDp63FtThp— ФК «Зенит»