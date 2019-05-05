Дата инаугурации избранного президента Украины будет определена на заседании Верховной рады 14 мая, сообщил журналистам победивший на выборах главы украинского государства Владимир Зеленский. Он отметил также, что о роспуске Рады говорить еще рано, для этого пока нет полномочий.

Дата инаугурации избранного президента Украины будет определена на заседании Верховной рады 14 мая, сообщил журналистам победивший на выборах главы украинского государства Владимир Зеленский.В беседе с журналистами в субботу, 4 мая, после встречи со спикером Рады, главами фракций и депутатских групп, он напомнил, что предложил провести церемонию инаугурации 19 мая.Зеленский также отметил, что о роспуске Верховной рады говорить еще рано. "Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", — сказал избранный президент Украины, слова которого приводит РИА Новости.Между тем глава фракции "Самопомощь" в Верховной раде Олег Березюк заявил, что не видит проблем с тем, чтобы назначить инаугурацию на 19 мая, как желает Зеленский. "Парламент формально определится с этим предложением на следующей пленарной неделе, так же, как и формально примет решение фракция "Самопомощь", — цитирует слова Березюка "Интерфакс".Со своей стороны, лидер партии "Самопомощь", мэр Львова Андрей Садовый также поддержал предложение об инаугурации избранного президента Украины 19 мая.Украинский же парламентарий, глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь считает, что инаугурация Зеленского должна пройти 28 мая. Он назвал эту дату "комфортной" для большинства депутатов, поскольку в этом случае у избранного президента не будет права распустить Раду, пишет ТАСС.Владимир Зеленский ранее заявил, что не исключает роспуска Верховной рады, после того как станет главой государства. На это спикер Рады Андрей Парубий ответил, что оснований для роспуска парламента на сегодняшний день нет. Он напомнил, что досрочно прекратить полномочия Рады можно более чем за полгода до парламентских выборов. Очередные выборы в украинский парламент намечены на октябрь 2019 года.