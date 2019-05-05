У действующего украинского лидера Петра Порошенко скорее всего есть гарантия неприкосновенности. То же касается и его семьи, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

У действующего украинского лидера Петра Порошенко скорее всего есть гарантия неприкосновенности. То же касается и его семьи, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Безпалько считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский может возбудить уголовное дело против Порошенко ради рейтингов. Это произойдет в рамках пиар-акции и по взаимной договоренности, но Порошенко ничего не будет угрожать. Дело в том, что Зеленский не может сразу повысить уровень жизни украинцев, но ему нужно сохранять доверие населения. Поэтому логичным кажется преследование ненавистного людям Порошенко.Уже создана группа экспертов, которая будет заниматься привлечением к суду Порошенко и людей из его окружения. А вот связанных с Порошенко чиновников могут действительно посадить в тюрьму. Это касается генпрокурора Украины Юрия Луценко, передает News.Ru.