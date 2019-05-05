В Кургане и еще четырех районах области из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Гражданам запретили посещать леса.

В Кургане и еще четырех районах области из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Гражданам запретили посещать леса.По данным местных властей, сейчас на территории региона зафиксировано более 100 возгораний. Быстрому распространению огня способствуют сухая погода и шквалистый ветер. Уже сгорели более двух десятков дачных домов, сообщает телеканал "Россия 24".В регион для ликвидации пожаров направлены дополнительные силы — отряды спасателей и вертолет.