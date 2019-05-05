Матч 35-го тура чемпионата Италии по футболу между Ювентусом и Торино оказался знаковым для нападающего старой синьоры Криштиану Роналду. Знаменитый португалец спас свою команду от поражения, забив сотый мяч головой на клубном уровне.

Матч 35-го тура чемпионата Италии по футболу между "Ювентусом" и "Торино" оказался знаковым для нападающего "старой синьоры" Криштиану Роналду. Знаменитый португалец спас свою команду от поражения, забив сотый мяч головой на клубном уровне.О новом достижении 34-летнего футболиста сообщил Gracenote Live. Роналду за годы своей профессиональной карьеры выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".Напомним, что туринское дерби завершилось вничью со счетом 1:1. Ранее "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии.