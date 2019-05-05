Сборная России потерпела второе поражение подряд на Чешских хоккейных играх. На этот раз, выступая в сильнейшем составе, она уступила команде Финляндии со счетом 1:3. Последний матч на турнире россияне проведут 5 мая против хоккеистов Чехии.

Сборная России потерпела второе поражение подряд на Чешских хоккейных играх. На этот раз, выступая в сильнейшем составе, она уступила команде Финляндии со счетом 1:3. Последний матч на турнире россияне проведут 5 мая против хоккеистов Чехии.В матче с финнами в составе сборной России впервые после вылета из Кубка Стэнли появились "вашингтонцы" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Также первую игру в нашей команде провел защитник "Торонто" Никита Зайцев.Финны открыли счет уже на 6-й минуте первого периода. Динар Хафизуллин пытался прервать передачу Харри Песонена, но шайба рикошетом от его клюшки залетела в ворота Александра Георгиева. Во втором периоде Микко Лехтонен упрочил преимущество своей команды, а Оливер Каски на 46-й минуте и вовсе довел счет до 3:0. Все три шайбы были заброшены в большинстве.В самой концовке матча Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова отыграл один гол, использовав численное преимущество. Напомним, что заключительная встреча нашей команды на Чешских хоккейных играх состоится 5 мая в 19:00 по московскому времени.