Никакие угрозы новых санкций США не остановят взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Тегерана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Это касается в том числе и ядерной сферы. Он отметил, что Россия уже не первый год живет в условиях санкций, и за эти годы страна адаптировалась к этому незаконному приему со стороны США. Сотрудничество России и Ирана атомной энергетической сфере продолжится в полном соответствии с международным правом и законодательством стран.

Никакие угрозы новых санкций США не остановят взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Тегерана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Это касается в том числе и ядерной сферы. Он отметил, что Россия уже не первый год живет в условиях санкций, и за эти годы страна адаптировалась "к этому незаконному приему со стороны США". Сотрудничество России и Ирана атомной энергетической сфере продолжится в полном соответствии с международным правом и законодательством стран.Ранее Госдеп США объявил, что может ввести санкции на дополнительное строительство, которое запланировано на территории АЭС в Бушере (Иран). Санкции могут коснуться и вывоза обогащенного урана из страны в обмен на урановую руду. Кроме того, госдеп потребовал от Тегерана отчитаться перед МАГАТЭ о "прошлом военном аспекте ядерной программы". При этом Иран продолжает отрицать намерение разрабатывать ядерное оружие."Мы воспринимаем подобного рода угрозы спокойно", — сказал Рябков, комментируя заявление Госдепартамента, его слова приводят РИА Новости.Позднее в ответ на угрозы Госдепа Франция, Британия, Германия заявили о намерении сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном и призвали Россию и КНР поступить так же. Совместное заявление Франции, Британии, Германии и ЕС (через верховного представителя ЕС по иностранным делам) сделали совместное четырехстороннее заявление.В апреле текущего года президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.