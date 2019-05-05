Полицейский тяжело ранил 18-летнего юношу после автомобильной погони. Молодой человек скончался в больнице через несколько дней. В ходе расследования установлено, что погибший был безоружен, однако патрульный считает, что он пытался сбить его машиной.

Власти штата Коннектикут обнародовали видео с камер, запечатлевших фатальное противостояние сотрудников правоохранительных органов и 18-летнего юноши, развернувшееся несколько недель назад – 20 апреля, в городе Уэзерсфилд.Местное полицейское управление пошло на это, чтобы снизить градус выступлений, организованных друзьями и близкими погибшего, развернувших общественную кампанию, и обеспечить расследованию обстоятельств инцидента максимальную прозрачность.По версии стражей порядка, одному из патрульных показалось, что замеченный им автомобиль выглядит подозрительно. Водитель остановил транспортное средство, однако внезапно стартовал с места и попытался скрыться.В какой-то момент подозреваемый уклонился от патрульного автомобиля, но не справился с управлением и после заноса оказался около тротуара, где в него врезалась полицейская машина.Водитель снова начал движение и еще раз столкнулся с полицейским авто, а затем один из патрульных обошел машину, потребовал от подозреваемого показать руки, и несколько раз выстрелил в него через лобовое стекло.Машина выкатилась с проезжей части и остановилась. Молодой человек, впоследствии идентифицированный как 18-летний Энтони Хосе Вега Крус, был доставлен в больницу, где и скончался несколько дней спустя.Стефани Сантьяго – 18-летняя девушка, находившаяся в момент стрельбы на пассажирском сидении, не пострадала. Никто из полицейских, участвовавших в задержании, не получил никаких травм.В ходе следствия было установлено, что Вега Крус не был вооружен. Патрульный обосновал применение табельного оружия наличием угрозы для своей жизни и здоровью, расценив в качестве таковой попытку сбить его машиной.Представитель руководства управления полиции сообщил о том, что разбирательство пока находится на ранней стадии и делать выводы о правомерности действий стражей порядка преждевременно.Демонстрация видео вызвала новую волну возмущения у родственников и друзей – адвокат семьи покойного заявил о намерении доказать чрезмерную и необоснованную жестокость полицейских.