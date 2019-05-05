Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в главном поединке на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске одержал победу над бразильцем Вискарди Андраде.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в главном поединке на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске одержал победу над бразильцем Вискарди Андраде.В первом раунде боя Андраде отправил Шлеменко в нокдаун, несмотря на это, бой продолжился и завершился досрочной победой россиянина в третьем раунде.Для 34-летнего Шлеменко эта победа стала 58-й, при 12 поражений, а на счету 35-летнего Андраде, который ранее выступал в UFC, 20 побед и восемь поражений.