Воскресная газета The Sunday Times, ссылаясь на источники в правительстве и руководстве консервативной партии, назвала подлинные причины отставки министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. Как отмечается, Уильямсон делал в частном порядке нелицеприятные заявления о здоровье премьер-министра страны Терезы Мэй, а также хотел втянуть войска Великобритании в военные действия за рубежом.

Воскресная газета The Sunday Times, ссылаясь на источники в правительстве и руководстве консервативной партии, назвала подлинные причины отставки министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. Как отмечается, Уильямсон делал в частном порядке нелицеприятные заявления о здоровье премьер-министра страны Терезы Мэй, а также хотел втянуть войска Великобритании в военные действия за рубежом.Мэй очень не понравились слова главы министерства обороны о том, что ее заболевание диабетом мешает ей исполнять функции премьер-министра и что ей не следует далее оставаться в должности. По данным источников, этими мыслями Уильямсон поделился с коллегами-консерваторами. Но их также услышал один из высокопоставленных партийных чинов, в результате чего содержание частной беседы стало известно премьер-министру Терезе Мэй еще за несколько недель до скандала с утечкой информации с заседания Совета безопасности.Как отмечает источник, Гэвин Уильямсон заводил разговор о неготовности Мэй к премьерству еще один раз – на одном из ужинов, эти слова также не остались без внимания.Однако, по словам источника, доверие премьер-министра к Уильямсону было подорвано еще раньше – когда глава министерства обороны стал стремиться к тому, чтобы отправить войска Великобритании за рубеж для участия в непосредственных боевых действиях. Например, когда Мэй отвергла инициативу Уильямсона касательно отправки кораблей королевских ВМС к спорным территориям в Южно-Китайском море, министр обороны нацарапал на официальном документе ругательство в адрес премьер-министра.Также изданию был передан документ с одного из заседаний Совета безопасности, который подтверждал факт того, что Уильямсон искал повод для отправки британских войск в Африку.1 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила Гэвина Уильямсона в отставку в связи с утратой доверия. Увольнение министра последовало после того, как он отказался покинуть свой пост по собственному желанию, напоминает ТАСС. При этом сам Уильямсон настаивал на своей невиновности.