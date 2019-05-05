Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обсудит с руководителями парламентских фракций дату инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Совещание пройдет в субботу, 4 мая.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обсудит с руководителями парламентских фракций дату инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Совещание пройдет в субботу, 4 мая.30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины" — то есть, не позднее 3 июня.Точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением. По данным издания "Украинская правда", в команде самого Зеленского предлагают провести инаугурацию до 27 мая.Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко ранее заявила: дату инаугурации Зеленского парламент определит на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая. Сообщается, что на сегодняшней встрече с главами фракций ждут и самого Зеленского, однако в окружении избранного президента говорят, что совещание обойдется без его присутствия, передает РИА Новости.По данным киевского еженедельника "Деловая столица", Зеленский уже провел встречу с Парубием, поговорив о работе Рады и инаугурации. По сведениям издания, именно после этой встречи, длившейся около 40 минут, Парубий разослал письма руководителям парламентских фракций с просьбой встретиться сегодня в 15:00 (время совпадает с московским). На встрече главы фракций должны окончательно согласовать дату инаугурации нового главы государства.