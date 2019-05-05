Бизнесмен, основавший одну из крупнейших в мире лингвистических платформ, используемую миллионами человек для изучения иностранных языков, зарезал собственную сестру в башкирском селе Дюртюли. Суд постановил отправить предполагаемого убийцу в следственный изолятор.

Айнур Абдулнасыров – основатель популярного приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo, подозреваемый в совершении убийства, отправится в следственный изолятор, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".Такое решение Дюртюлинский районный суд Республики Башкортостан принял в субботу, 4 мая, после рассмотрения обстоятельств дела: напомним, что по версии следствия, бизнесмен, основатель одной из крупнейших в мире лингвистической интернет-платформы лишил жизни собственную сестру.Инцидент произошел 2 мая в башкирском селе Дюртюли. Подозреваемый поссорился с родственницей и несколько раз ударил ее ножом. Ранения оказались смертельными, пострадавшая скончалась на месте.Тело погибшей обнаружила мать, пришедшая домой. Она и вызвала сотрудников полиции.Абдулнасыров попытался скрыться, однако был задержан. Вину в содеянном он не признал.