Ушибы и царапины: семилетний мальчик, сбитый таксистом во дворе жилого дома, чудом отделался легкими повреждениями и испугом. Момент дорожно-транспортного происшествия с участием ребенка зафиксировали камеры наблюдения.

Камеры наблюдения, установленные во дворе жилого дома на проспекте Комарова в Омске, запечатлели момент наезда на маленького пешехода, произошедший в минувшую пятницу, 3 мая.Судя по кадрам, водитель такси мог не видеть ребенка, решившего покинуть тротуар и перебежать через дорогу.Таксист не успел среагировать на появление мальчика и сбил его. Пешеход оказался под машиной и был извлечен оттуда силами очевидцев.К счастью, семилетний ребенок отделался легкими повреждениями – ушибами и царапинами, сообщают СМИ.В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.