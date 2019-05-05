Израильские танки и авиация атаковали более десяти целей в секторе Газа. Так официальный Иерусалим ответил на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.

Израильские танки и авиация атаковали более десяти целей в секторе Газа. Так официальный Иерусалим ответил на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, боевые самолеты бомбят объекты двух основных группировок анклава: правящего движения ХАМАС и союзного ему палестинского "Исламского джихада" (запрещена в РФ).По информации военных, с утра в субботу, 4 мая, боевики выпустили около 90 ракет по югу Израиля. Один снаряд попал в жилой дом в поселке в окрестностях города Ашкелон. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.Кроме того, минувшей ночью израильские службы ПРО перехватили несколько десятков ракет, пущенных из сектора Газа. Обстрел длился в течение получаса после почти месячного затишья. Накануне на границе сектора Газа произошло столкновение израильских военных с палестинцами, один человек погиб, 50 получили ранения.