Украинские военнослужащие из националистического полка Азов, известного своей радикальной идеологией, вывесили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии.

Украинские военные из националистического полка "Азов" вывесили над своими позициями в Донбассе флаг вермахта — об этом сообщил военкор Минобороны ДНР Дмитрий Астрахань. Флаг гитлеровской армии появился у пункта Марьинка, уточнил он.Недавно в Марьинку для усиления ВСУ были переброшены части нацбатальона "Азов". Перед обстрелами члены батальона включают через динамики фашистские марши.Корреспондент подчеркнул, что все это происходит в преддверии Дня Победы.