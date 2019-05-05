Информацию о флаге армии нацистской Германии, вывешенном над позициями украинских военных из националистического полка Азов в Донбассе, прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Информацию о флаге армии нацистской Германии, вывешенном над позициями украинских военных из националистического полка "Азов" в Донбассе, прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.О появлении флага вермахта у населенного пункта Марьинка рассказал ранее военный корреспондент Минобороны ДНР Дмитрий Астрахань. Недавно в Марьинку для усиления дислоцированной там 24-й бригады Вооруженных сил Украины были переброшены части нацбатальона "Азов". По словам Астраханя, перед обстрелами члены "Азова" включают через динамики фашистские марши, причем все это происходит в преддверии Дня Победы.По мнению Водолацкого, "азовцы" забыли, что их деды и прадеды участвовали в Великой Отечественной войне, и что родные и близкие многих из них погибли от рук фашистов. Сегодня флаг вермахта для них "является показателем того, что их предки ошибались, а национализм — та идея, которая позволит украинцам быть сверхрасой", отметил депутат в интервью RT.Такие действия украинских военных, по его мнению, имеют целью максимально рассорить жителей России и Украины, возвести некий "незримый барьер, который не позволит выстроить нормальные отношения между двумя странами".И это не просто попытка похвастаться или показать себя, предостерегает Водолацкий."Это то, что сегодня дало ростки на Украине, не позволит в ближайшем будущем навести порядок в стране и может создать проблемы для всего мира", — говорит депутат.