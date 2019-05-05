Площадь пожара составила 2000 квадратных метров

Площадь пожара составила 2000 квадратных метровКрупный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии на улице Мосэнерго в Александрове, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о пожаре поступило около 12:30 5 мая. На место происшествия выехали сотрудники пожарного подразделения Александровского гарнизона.Площадь пожара составила 2000 квадратных метров, никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.