Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление депутата Верховной рады о том, что украинцы и русские станут братским народом только тогда, когда согласятся стать вассалами России.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление депутата Верховной рады о том, что украинцы и русские станут братским народом только тогда, когда согласятся "стать вассалами России".Украинский депутат пытается показать, как он "хочет стать вассалом Запада", приводит слова Бальбека RT. По мнению парламентария, заявления о "притязаниях России на самое святое — украинскую независимость" стали некой политической программой для украинского истеблишмента. Поэтому все чаще звучат заявления о том, что "в Москве ночами не спят", и только и думают о том, как отобрать украинскую самоидентичность. При этом Бальбек напомнил, что за последние 25 лет Россия очень многое позволяла Украине в некоторых вопросах. Однако в Киеве подобную лояльность не оценили, и для того, чтобы скрыть ошибки своей экономической и политической деятельности, выбрали причину неудач — Россию."Кто-то поверит, а кто-то посмеется", — заключил Бальбек.Ранее депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько заявил, что украинцы снова станут братским народом для России, когда согласятся быть ее вассалами и потеряют свою независимость. Заявление было сделано в эфире телеканала NewsOne. Крулько заявил, что Россия пытается "восстановить империю" и обвинил ее в "подлом нападении на Украину". При этом, по словам депутата, Россия и до этого вела с соседом информационные, энергетические и экономические войны. Также Крулько согласился с мнением избранного президента Владимира Зеленского о том, что единственное общее у России с Украиной — это граница.