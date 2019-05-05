На юге Идлибской зоны деэскалации в Сирии начали собираться боевики. Вероятно, террористы, объединяющиеся под командованием группировки Хайат Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ), намерены атаковать город Хама, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

На юге Идлибской зоны деэскалации в Сирии начали собираться боевики. Вероятно, террористы, объединяющиеся под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ)", намерены атаковать город Хама, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.Обстановка накаляется. Правительственные войска в населенных пунктах Махарда и Скальбия подвергаются регулярным обстрелам. Боевики атакуют авиабазу Хмеймим.