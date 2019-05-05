Семья популярного индийского актера Раджа Капура продала территорию студии, основанной в Мумбаи более 70 лет назад.

Новым владельцем студии станет компания, торгующая недвижимостью. Постройки, сильно пострадавшие при пожаре в 2017 году, снесут, а на освободившихся площадях построят элитный жилой комплекс.Решение о продаже семья приняла еще в прошлом году, и оно разочаровало индийскую общественность – ранее шли разговоры о создании на территории студии музея, посвященного "Золотому веку Болливуда", сообщает ТАСС.Однако пожар 2017 года полностью уничтожил павильон, где были сняты фильмы, ставшие классикой индийского кино. В огне были утеряны декорации, костюмы и другие потенциальные экспонаты.Новые владельцы участка помимо жилого комплекса собираются построить и торговые центр. Они пообещали, что сохранят память об актере – не исключено, что эмблемой нового ЖК станет эмблема студии Капуров.