Этой ночью израильские военные перехватили несколько десятков ракет, пущенных из сектора Газа.

Этой ночью израильские военные перехватили несколько десятков ракет, пущенных из сектора Газа. Речь идет о пуске порядка 50 ракет, большинство из них были перехвачены службами ПРО. Обстрел длился в течение получаса после почти месячного затишья. Позднее в ответ армейские самолеты атаковали две ракетные установки в северной части сектора Газа.После обстрела со стороны сектора Газа израильские власти закрыли доступ к популярному пляжу Зиким-бич на побережье Средиземного моря. Запрещено купание в этой зоне и вход на сам пляж. Также решено заблокировать и участки, прилегающие к зоне безопасности — запрещен въезд любому транспорту на несколько территорий."Решение принято на фоне событий прошлой ночи после обстрела сил Армии обороны Израиля (АОИ) в южной части сектора Газа", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Армии обороны Израиля. В нем также уточняется, что во время инцидента со стрельбой ранены два солдата.