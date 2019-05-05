По подозрению в краже задержана кассир торговой точки

По подозрению в краже задержана кассир торговой точкиПолицейские раскрыли кражу барсетки с крупной суммой денег из продуктового магазина в Костроме, сообщает управление МВД по Костромской области.В полицию обратился мужчина, который сообщил, что оставил в магазине барсетку, в которой было 180 тысяч рублей. Когда он вернулся, сумки на месте уже не было.Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что барсетку обнаружил один из посетителей и передал ее продавцам, чтобы те вернули владельцу. Однако никто из продавцов не признавался, что получал эту сумку на хранение.Тем не менее полицейские установили подозреваемую в краже. Ею оказалась кассир, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.