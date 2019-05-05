05.05.2019

2019-05-05 12:45:30

В Москве от ножевых ранений умерла девушка

В Москве произошло нападение с применением ножа. Злоумышленники атаковали 32-летнего мужчину и его спутницу.



Одного из пострадавших госпитализировали. 24-летняя девушка скончалась от полученных травм. Преступление было совершено на проезжей части, передает РЕН ТВ.