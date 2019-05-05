В традиционном спортивном мероприятии, посвященном памяти сотрудника ОВД, в этом году приняли участие три команды.

В ОМВД России по Собинскому району состоялся ежегодный турнир по волейболу, посвященный памяти Алексея Хлопкова – сотрудника Собинского ОМВД, погибшего при исполнении служебных обязанностей.В традиционном спортивном мероприятии в этом году приняли участие три команды. За переходящий кубок боролись сборная сотрудников ОМВД России по Собинскому району, города Собинка и села Ворша.С приветственным словом к участникам обратился отец погибшего милиционера, являющийся членом Общественного совета при ОМВД Николай Николаевич Хлопков. Он поблагодарил за добрую память, которую хранят о сыне коллеги и земляки.Присутствовавший на мероприятии врио начальника ОМВД России по Собинскому району подполковник полиции Сергей Пуклин пожелал всем удачи и веры в победу.В результате напряженной борьбы лидером стала сборная команда города Собинка. Капитану был вручен переходящий Кубок.Турнир этого года стал восемнадцатым по счету. Традиция будет поддерживаться сотрудниками полиции и в дальнейшем, в память о друге и коллеге.