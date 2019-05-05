Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил еще одного представителя высших эшелонов власти страны. От должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания освобожден Юрий Артеменко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил еще одного представителя высших эшелонов власти страны. От должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания освобожден Юрий Артеменко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.По информации ТАСС, Артеменко возглавлял Национальный совет с 2014 года, его полномочия должны были закончиться в июле текущего года. Однако некоторое время назад он заявил, что решил уйти в отставку до завершения этого срока. Как пояснил Артеменко, он устал "от пяти лет работы в постоянном стрессе", а кроме того, получил предложение перейти на другую работу.Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания под руководством Артеменко неоднократно выносил предупреждения и штрафовал украинские СМИ, в частности за использование в эфире русского языка. За это структуру и ее главу обвиняли в давлении на журналистов и ущемлении свободы слова.Накануне Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника Службы безопасности президента страны, заместителя начальника Управления государственной охраны. Он занимал этот пост также с 2014 года.