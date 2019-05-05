Полиция задержала вероятного убийцу пятерых человек в Нязепетровске Челябинской области.

Полиция задержала вероятного убийцу пятерых человек в Нязепетровске Челябинской области.Ранее сообщалось о кровавом преступлении в Нязепетровске. 4 мая в частном доме правоохранители обнаружили пять трупов. Убийца хладнокровно зарезал двоих женщин, двоих мужчин и маленького мальчика. Согласно предварительной версии, резню устроил бывший муж одной из женщин во время распития компанией спиртных напитков.Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, передает ТАСС.