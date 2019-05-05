При съемке этого видео ни один леопард не пострадал: егеря и зоозащитники спасли двух юных хищников, забравшихся в резервуар для воды на ферме в центральной части Индии. Местные жители не рискнули связываться с незваными гостями самостоятельно, и обратились за помощью к специалистам.

Жители деревни Галанчвади, расположенной в штате Махараштра в центральной части Индии, пришли на ферму и обнаружили, что два молодых леопарда попали в затруднительное положение и нуждаются в помощи.Хищники каким-то образом спрыгнули в резервуар для воды пятиметровой глубины с бетонными стенами и не сумели самостоятельно выбраться обратно.Фермеры вызвали сотрудников природоохранного департамента и организации, занимающейся защитой диких животных.Прибывшие специалисты определили, что имеют дело с молодыми самцами леопарда, чей возраст составляет около девяти месяцев.После проведения "мозгового штурма" появился план спасательной операции – было решено отказаться от попыток обездвижить животных при помощи сетей и транквилизаторов.Вместо этого егеря и зоозащитники дождались темноты и опустили в резервуар лестницу, по которой леопарды, поначалу опасавшиеся подозрительной конструкции, пахнущей людьми, благополучно покинули ловушки и скрылись в лесу.