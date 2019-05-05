Юбилейный концерт Примадонны вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Пока одни пришли в восторг от таланта и смелости Аллы Пугачевой, другие, наоборот, были разочарованы в певице и уличили ее в использовании фонограммы. Ясновидящая Саона поставила точку в споре фанатов.

Юбилейный концерт Примадонны вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Пока одни пришли в восторг от таланта и смелости Аллы Пугачевой, другие, наоборот, были разочарованы в певице и уличили ее в использовании фонограммы. Ясновидящая Саона поставила точку в споре фанатов.По мнению экстрасенса, Примадонна подготовила великолепное шоу для поклонников. Для своего возраста исполнительнице удается отлично держится на сцене. Таролог добавила, что поклонникам следует с уважением относиться к Алле Пугачевой. За свою карьеру она добилась таких творческих высот, о которых ее коллегам можно только мечтать.Ясновидящая также ответила на заявление поклонников о том, что исполнительница использует фонограмму на выступлениях. Саона предположила, что Примадонне пришлось обратиться к записи, потому что такое решение приняли организаторы."Это не потому что она не может петь живьем, а технические моменты просто не позволяют спеть по-другому. Есть элементарные вещи относительно съемочного процесса на концертах", – продолжила она.Как отметила экстрасенс, певица равнодушно относится к своим критикам. Больше всего ее волнует собственное самочувствие. понимает, что выступления в таком возрасте могут серьезно повлиять на здоровье."Выступать в ее возрасте много и часто это тяжело. Есть какие-то риски, поэтому ей не стоит обращать внимание ни на что, кроме себя", – заключила эксперт.