Экс-полузащитник сборной Испании и каталонской Барселоны Хави, объявивший о завершении игровой карьеры, в следующем сезоне может начать тренерскую деятельность. 39-летний испанец претендует на пост главного тренера Бетиса.

Экс-полузащитник сборной Испании и каталонской "Барселоны" Хави, объявивший о завершении игровой карьеры, в следующем сезоне может начать тренерскую деятельность. 39-летний испанец претендует на пост главного тренера "Бетиса".По информации Sport.es​​​, руководство севильской команды не собирается продлевать контракт с нынешним наставником Кике Сетьеном. Отмечается, что в настоящий момент Хави проходит курсы для получения тренерской лицензии, которая позволит ему руководить клубом Ла Лиги.В нынешнем чемпионате Испании "Бетис" занимает 12-е место, набрав 44 очка в 35 играх.