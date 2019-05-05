Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером украинского парламента и руководителями фракций. Главным был вопрос, когда состоится инаугурация.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером украинского парламента и руководителями фракций. Главным был вопрос, когда состоится инаугурация. Спорили два часа. Зеленский настаивал, что церемония должна пройти 19 мая, но договориться так и не удалось.Зеленский уклонился от ответа на вопрос, распустит он парламент или нет. Это пугает лидеров фракций, и они настаивают, чтобы инаугурация прошла 28 мая. Тогда Зеленский уже ничего не сможет сделать, сообщает телеканал "Россия 24". Закон запрещает распускать Верховную Раду за полгода до окончания срока полномочий депутатов (до 27 мая).