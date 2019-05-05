Петербургский Зенит благодаря поражению Локомотива от Арсенала (0:2) досрочно стал победителем российской премьер-лиги. Для сине-бело-голубых этот титул пятым в истории России.

Петербургский "Зенит" благодаря поражению "Локомотива" от "Арсенала" (0:2) досрочно стал победителем российской премьер-лиги. Для "сине-бело-голубых" этот титул стал пятым в истории России.Подопечные Сергея Семака с 58 очками, за три тура до конца чемпионата стали недосягаемы в турнирной таблице для занимающих второе место железнодорожников, у которых в активе 49 очков.Ранее петербуржцы выигрывали чемпионат России в 2007, 2010, 2012, 2015 годах, по этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА и "Спартаку", которые становили чемпионами шесть и десять раз соответственно.Для Семака этот чемпионский титул стал шестым в карьере и первым в качестве главного тренера. "Зенит" же впервые стал чемпионом под руководством российского специалиста.