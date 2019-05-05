ЦИК Казахстана впервые зарегистрировал кандидатом на президентских выборах женщину - это 58-летняя Дания Еспаева, выдвинутая Демократической партией Казахстана Ак жол (Светлый путь). Нынешние президентские выборы в Казахстане - внеочередные, они назначены на 9 июня.

ЦИК Казахстана впервые зарегистрировал кандидатом на президентских выборах женщину — это 58-летняя Дания Еспаева, выдвинутая Демократической партией Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь"). Она собрала в 17 регионах страны более 139 тысяч подписей в свою поддержку при необходимых 118 тысячах в 12 регионах, предоставила заключение медиков об отсутствии заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты, и справку о передаче в налоговые органы декларации о доходах и имуществе.Дания Еспаева — депутат казахстанского Мажилиса (нижней палаты парламента), экономист, в советское время работала в Актюбинском областном Управлении Государственного Банка СССР, позже занимала руководящие должности и возглавляла филиалы нескольких банков Казахстана в городе Актобе. Она стала первой женщиной, зарегистрированной кандидатом в президенты Казахстана, передает ТАСС.На предыдущих выборах президента республики в 2015 году выдвигали свои кандидатуры две женщины — Лимана Койшиева и Айгуль Утепова. Однако первой из них не удалось набрать необходимого числа голосов в свою поддержку в подписных листах, а вторая добровольно отозвала свое заявление.Нынешние президентские выборы в Казахстане — внеочередные, они назначены на 9 июня. Первый президент республики Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, сложил с себя полномочия 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем Сената — верхней палаты парламента.На июньские выборы президента Токаев пойдет как кандидат от правящей партии Nur Otan. Его кандидатуру на съезде партии в апреле предложил Нурсултан Назарбаев.