Бывший главный тренер английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью по окончании нынешнего сезона может возглавить итальянскую Рому. В настоящее время 56-летний португалец ведет переговоры с представителями итальянского клуба.

Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью по окончании нынешнего сезона может возглавить итальянскую "Рому". В настоящее время 56-летний португалец ведет переговоры с представителями итальянского клуба.О контактах Моуринью с "Ромой" сообщил L'Equipe. На данный момент главным тренером "желто-красных" является Клаудио Раньери. Однако его контракт заканчивается летом 2019 года. Напомним, что он сменил на этом посту Эусебио ди Франческо.Если же стороны не придут к соглашению, Моуринью готов рассмотреть вариант с "Пари Сен-Жермен" в случае отставки тренера парижан Томаса Тухеля.