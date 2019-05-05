Российская теннисистка Вера Звонарева в решающем матче квалификации обыграла соотечественницу Анастасию Потапову и теперь сыграет в первом круге турнира в Мадриде, чей призовой фонд превышает 6,5 миллиона евро.

Российская теннисистка Вера Звонарева в решающем матче квалификации обыграла соотечественницу Анастасию Потапову и теперь сыграет в первом круге турнира в Мадриде, чей призовой фонд превышает 6,5 миллиона евро.34-летняя россиянка взяла верх над соперницей в трех партиях со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (7:4)​​​. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут.Другая представительница России Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг испанского турнира, уступив Елене Остапенко из Латвии со счетом 2:6, 1:6​​​.