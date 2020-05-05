Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. Встали и ушли, - пояснил он.

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. "Встали и ушли", — пояснил он.Это около сотни врачей и две с половиной сотни представителей среднего медперсонала, отмечает ТАСС. По словам калининградского министра здравоохранения, у них на это есть свои причины. "Мы их не вправе осуждать", — подчеркнул министр.Кроме этого, еще часть сотрудников регионального Минздрава старше 65 лет оформили больничные листы.На 4 мая в Калининградской области подтверждено 524 случая инфицирования коронавирусом. 121 человек выздоровел, 11 пациентов от осложнений коронавирусной инфекции погибли. Под меднаблюдением находятся тысяча и еще 894 человека, из них 154 – в условиях обсерватора.Глава Минздрава подчеркнул, что клиники Калининградской области тесно сотрудничают с медицинским университетом. У регионального Минздрава принципиальная позиция: безопасность прежде всего. Поэтому студенты медвузов и ординаторы занимаются работой, которая не связана с входом в красную зону.Студентов не будут пускать в потенциально опасную зону до тех пор, пока это будет возможно."Чем позже мы этих людей введем в инфекционный очаг, тем лучше, мы стараемся обеспечить их безопасность", — пояснил Александр Кравченко.