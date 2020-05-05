Ферма по разведению альпак в Шотландии устраивает видеоконференции в онлайн-сервисах. Так владельцы надеются удержать бизнес на плаву и развлечь животных.

Ферма по разведению альпак в Шотландии устраивает видеоконференции в онлайн-сервисах. Так владельцы надеются удержать бизнес на плаву и развлечь животных. Виртуальная встреча с пушистыми копытными длится 30 минут и стоит 30 фунтов стерлингов.Ферма была вынуждена закрыться из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам хозяйки фермы, альпакам нравится наблюдать за людьми не меньше, чем людям за ними, передает телеканал "Россия 24".