Уделяя все свое внимание борьбе с коронавирусом дома, Соединенные Штаты почти полностью забыли об оказании помощи в сдерживании пандемии за рубежом. Учитывая глобальное распространение COVID-19 и высокую вероятность повторных волн, сдерживание коронавируса в других странах имеет важное значение для преодоления опасной болезни повсюду. Следовательно, для эффективной защиты американцев США должны предоставлять помощь для борьбы с пандемией по всему миру.

Уделяя все свое внимание борьбе с коронавирусом дома, Соединенные Штаты почти полностью забыли об оказании помощи в сдерживании пандемии за рубежом. Учитывая глобальное распространение COVID-19 и высокую вероятность повторных волн, сдерживание коронавируса в других странах имеет важное значение для преодоления опасной болезни повсюду. Следовательно, для эффективной защиты американцев США должны предоставлять помощь для борьбы с пандемией по всему миру.Белый дом, похоже, не до конца осознает глобальный масштаб распространения болезни. Президент Трамп почти два месяца преуменьшал опасность ситуации (называя все происходящее "пустышкой", которая вскоре "исчезнет"), в то время как болезнь стремительно распространялась по всему миру, словно лесной пожар, в результате чего впустую было потрачено драгоценное время и США оказались неподготовленными к пандемии.После того как COVID-19 убил больше людей в Америке, чем в любой другой стране, Трамп объявил о временном прекращении иммиграции в Соединенные Штаты. Однако ни игнорирование проблемы за рубежом, ни закрытие границ не обеспечат американскому народу безопасность, пишет в The National Interest аналитик Center for American Progress Майкл Фукс.Если Америка хочет одержать победу на коронавирусом на своей территории, то ей нужно помогать всем странам в этой нелегкой схватке. В настоящее время вирус обнаружен в 211 странах, что делает кризис по-настоящему глобальным. И хотя сегодня трудно что-либо прогнозировать, многочисленные эксперты предупреждают, что даже если отдельным государствам удастся сдержать у себя распространение опасной болезни, мы почти наверняка увидим "независимые самоподдерживающиеся вспышки" и "зимние вспышки" после первой волны пандемии.По мере того как все больше граждан возвращаются из-за рубежа на родину, некоторые страны Азии, получившие заслуженную похвалу за их первоначальную реакцию на коронавирус, начинают фиксировать вторую волну COVID-19, из-за чего им приходиться вводить еще более жесткие карантинные меры. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 20 апреля с грустью заметил, что "самое худшее еще впереди".До тех пор, пока не будет вакцины или эффективного метода лечения, доступ к которому будет у каждого человека на планете, миру будет постоянно угрожать новая вспышка коронавируса. Страны с развивающейся экономикой или слабой медицинской инфраструктурой (в том числе лагеря для беженцев и перемещенных лиц) будут особенно уязвимы.Поэтому единственный способ защитить американцев — защитить людей во всех странах. Для этого необходима не только активная дипломатического работа Соединенных Штатов, но и их реальная помощь международным организациям и развивающимся странам. Для победы на коронавирусом Трамп должен мыслить и действовать глобально.Во-первых, Белый дом должен принять последовательный, основанный на фактах план по преодолению коронавирусного кризиса в Америке, который бы включал медицинскую реформу и улучшение здравоохранительной инфраструктуры.Во-вторых, США следует поддержать международные и региональные усилия по борьбе с коронавирусом. Необходимо значительное увеличение финансирования таких организаций, как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детский фонд ООН, а также восстановление финансирования Всемирной организации здравоохранения. Соединенные Штаты, будучи основным донором Всемирного банка, Межамериканского банка развития и Африканского банка развития, должны использовать свое влияние для проведения различных действий (в том числе облегчение долгового бремени), которые бы позволили эффективнее бороться с коронавирусом в самых бедных странах мира.В-третьих, США могут помочь в восстановлении медицинской инфраструктуры в странах-партнерах, которые больше всего пострадали от коронавируса. Вашингтону также следует стимулировать двусторонние программы через USAID (как, например, Emerging Pandemic Threats 2). Эти программы помогут подготовить чиновников и медперсонал для более эффективной борьбы с пандемией, что чрезвычайно важно для будущего сдерживания вспышек.В-четвертых, администрация Трампа должна изменить свою политику таким образом, чтобы она не причиняла вред. Американские санкции против Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи мешают их борьбе с коронавирусом, затрудняют поступление гуманитарной помощи. Именно поэтому Белый дом должен приостановить или отменить те санкции, которые могут непреднамеренно препятствовать сдерживанию COVID-19.Наконец, Соединенные Штаты должны активно планировать будущее. Эксперты считают, что разработка и распределение вакцины — для всех, кто нуждается в ней по всему миру, — будут иметь решающее значение для прекращения пандемии. Правительство США должно подписать с союзниками и партнерами соглашение о совместном сотрудничестве в разработке, производстве и распространении вакцины.Глобальный кризис требует глобальных решений. Для того чтобы Америка справилась с коронавирусом у себя дома, она должна бороться с COVID-19 во всем мире.