На фоне пандемии коронавируса американские банки ужесточили условия предоставления кредитов. Изменились как требования, так и сроки предоставления займов.

На фоне пандемии коронавируса американские банки ужесточили условия предоставления кредитов. В первые три месяца текущего года изменились как требования, так и сроки предоставления займов, сообщает Reuters со ссылкой на обзор ФРС.Кроме того, чиновники, курирующие отрасль, сообщили о росте спроса на коммерческие кредиты со стороны средних и крупных компаний. А вот спрос на бизнес-кредиты у малых предприятий в первом квартале практически не изменился.Банки сообщили о ужесточении стандартов во всех трех категориях потребительских займов: по кредитным картам, автокредитам и другим потребительским кредитам. При этом спрос на них за указанный период снизился.“Банки сообщили, что изменения в стандартах и ​​спросе по категориям кредитов, о которых сообщалось в первом квартале, произошли в конце марта. В это время на фоне новостей о быстром глобальном распространении COVID-19 экономические перспективы изменились”, — говорится в квартальном обзоре центрального банка США.Составляя обзор, ФРС опросила кредитных специалистов в 67 местных банках и 22 американских филиалах и агентствах иностранных банков. В основном кредитные организации, объясняя ужесточение условий, ссылались на более неопределенные экономические перспективы, усугубление проблем, характерных для отрасли, и нежелание банков рисковать.По словам представителей банков, из-за последствий вспышки коронавируса они “были сосредоточены на существующих клиентах, а не на предоставлении кредитов новым клиентам”.С начала марта ФРС вкачала триллионы долларов в финансовые рынки США. В том числе для того, чтобы обеспечить кредитование бизнеса и домохозяйств. Регулятор запустил многочисленные программы по борьбе с кризисом, снизил процентные ставки почти до нуля и возобновил крупномасштабные покупки активов.