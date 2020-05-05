Первой крупной жертвой коронавируса в американском ретейле стала сеть магазинов и аксессуаров J.Crew.

Удар за ударом получает американская экономика от пандемии коронавируса. Первой крупной жертвой стала сеть магазинов одежды и аксессуаров J.Crew, которая накануне обратилась в суд с заявлением о банкротстве.Ритейлеру удалось договориться с кредиторами о списании долга более чем в $1,5 млрд в обмен на контрольный пакет в перерожденной компании. Кроме того, J.Crew сохранит заем в $400 млн, который пойдет на обеспечение операционной деятельности во время процедуры банкротства. Такой доступ к ликвидности особенно важен сейчас, когда из-за карантина и закрытия всех магазинов сети ритейлер не может устроить ликвидацию товара.Надо отметить, что проблемы компании начались еще до пандемии и были связаны с падением офлайн продаж и неудачными перестановками среди топ менеджмента. За финансовый год, завершившийся 1 февраля, убыток ретейлера составил $78,8 млн.При этом, по мнению аналитиков, на фоне пандемии коронавируса J.Crew станет далеко не последним банкротом в отрасли розничных продаж. Так, схожие проблемы с обслуживанием долга наблюдаются у сети универмагов J. C. Penney, а также у ритейлера товаров люкс, компании Neiman Marcus.